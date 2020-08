Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

231,10 Euro +26,52% (26.08.2020, 19:11)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

273,76 USD +26,71% (26.08.2020, 18:57)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (26.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Trotz der weltweiten Corona-Krise habe der Spezialist für cloudbasierte Unternehmenssoftware mit seinem Angebot punkten können. Zwischen Mai und Juli habe Salesforce.com seinen Umsatz in Amerika und Europa um etwas mehr als ein Drittel gesteigert, in Asien um fast ein Viertel. Mit einem Anteil von rund 70% stünden Nord- und Südamerika weiterhin für den Hauptteil der Erlöse. Die Prognose werde wieder erhöht. Die Marktbeobachter hätten sich von den Salesforce.com-Zahlen angetan gezeigt.Auch die Anleger würden die starken Zahlen und die angehobene Prognose bejubeln. Die Salesforce.com-Aktie könne auf ein neues Allzeithoch bei 256,96 USD steigen. Bereits am Dienstag sei das Papier um 3,6% gestiegen, da es den Ölriesen ExxonMobil verdränge und ab nächstem Montag im Dow Jones Industrial gelistet werde.Ein Erfolg mit dem "Der Aktionär" nicht gerechnet habe. Lange sei die Salesforce.com-Aktie auf der Empfehlungsliste gewesen, doch nach Corona-Crash und Prognosesenkung sei sie ausgestoppt worden. Ein direkter Einstieg nach der Kursexplosion sei nicht zu empfehlen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: