ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (18.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Nach einem schwachen Start ins laufende Jahr habe die Salesforce.com-Aktie in den vergangenen Monaten kräftig zulegen können - und die Rally gehe weiter. Am Mittwoch sei das Papier der stärkste Wert in einem ansonsten schwachen Dow Jones.Es habe eine Zeit gedauert, bis die Aktionäre von Salesforce.com den teuren Zukauf von Slack verkraftet hätten. Seit den hervorragenden Quartalszahlen, die Ende Mai veröffentlicht worden seien, gehe es für die Salesforce.com-Aktie allerdings wieder bergauf. Damals habe der Software-Konzern seine Umsätze um 23% steigern können und sei damit schneller gewachsen als von den Analysten erwartet worden sei.Am Mittwoch gehe es dank zweier Analystenstudien erneut kräftig nach oben für die Salesforce-Aktie. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe ihr Kursziel von 320 auf 335 USD angehoben und halte das Papier auf ihrer "Conviction Buy List" für besonders attraktive Werte. Die zweite Hochstufung gebe es seitens der Analysten von JPMorgan, die ihr Kursziel von 282 auf 320 USD erhöht habe. Die Hochstufungen kämen kurz bevor Salesforce.com am 25. August seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: