Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

221,65 EUR -0,07% (24.08.2021, 21:22)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

260,39 USD -0,05% (24.08.2021, 21:13)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (24.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Beim US-Softwareunternehmen werde es spannend. Am morgigen Mittwoch würden die Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Die Erwartungen der Analysten seien hoch. Könne das Unternehmen diesen nicht nachkommen, drohe der jüngste charttechnische Ausbruch zu scheitern.Aus charttechnischer Sicht habe die Salesforce.com-Aktie allerdings schon gut vorgelegt. Am Montag sei dem Titel der Sprung aus seiner Seitwärtsrange gelungen. Dieser habe sich zwischen dem Februar-Hoch bei 251,23 USD auf der Oberseite und der 200-Tage-Linie bei 232,41 USD auf der Unterseite aufgespanntJe nachdem wie am Mittwoch die Zahlen ausfallen würden, bleibe es wichtig, dass die obere Range-Kante bei 251,23 USD erfolgreich verteidigt werden könne. Ansonsten drohe eine Fortsetzung der Konsolidierung. Könne das Unternehmen aber mit seinen Zahlen überzeugen, sei in Kombination mit dem Kaufsignal mit einem Sprint bis an die Widerstandszone um 270 USD zu rechnen.An die Zahlen seien hohe Erwartungen geknüpft, weshalb es zu stärkeren Ausschlägen kommen dürfte. Kurzfrist-Trader könnten sich an den oben genannten Marken auf die Lauer legen. Langfristanleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.08.2021)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: