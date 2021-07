Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (09.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der fulminanten Rally im letzten Jahr seien die Anteilscheine von Salesforce in eine Konsolidierungsphase übergegangen. Belastet habe unter anderem die teure Übernahme des Kollaborationssoftware-Anbieters Slack. Nun nehme die Aktie des CRM-Marktführers allerdings wieder kräftig Fahrt auf.Seit dem Korrektur-Tief habe das Papier bereits knapp 20 Prozent zugelegt. Auch der sich seit dem vergangenen August ausgebildete Abwärtstrend sei nun endlich durchbrochen worden.Aktuell seien die Bullen drauf und dran, die wichtige horizontale Widerstandslinie bei 250 Dollar zu überwinden. Gelinge hier ein nachhaltiges Break, dann dürfte die nächste Hürde bereits das Oktober-Hoch bei 268,79 Dollar sein. Danach würde das bisherige Allzeithoch bei 284,50 Dollar in greifbare Nähe rücken."Der Aktionär" geht davon aus, dass die Salesforce-Papiere ihre Rally fortsetzen werden. Das Kurspotenzial bis zum bisherigen Rekordhoch betrage knapp 15 Prozent. Dabeibleiben, rät Emil Jusifov. (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link