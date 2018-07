Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (17.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Das Unternehmen treibe seine rasante Übernahme-Strategie mit der vierten Akquisition im laufenden Jahr weiter voran. Gestern habe es bekannt gegeben, dass man eine verbindliche Absichtserklärung zum Kauf von Datorama, dem Betreiber der gleichnamigen cloud-basierten KI-Marketing-Plattform, unterzeichnet habe. Einzelheiten zu dem Deal seien nicht bekannt, doch israelische Medien würden von einer Kaufsumme von 800 Mio. USD berichten.Mit dem Zukauf stärke Salesforce seine rasant wachsende Marketing-Cloud. Aktuell gewähre Datorama 3.000 Agenturen und Marken, darunter PepsiCo, Trivago oder Unilever, durch eine Datenanalyse tiefere Einblicke in ihr Marketing. Die Plattform solle in die äußerst erfolgreiche Marketing- und Commerce-Cloud von Salesforce integriert werden. Das Wachstum in dem wichtigen Segment habe sich im letzten Jahr bereits beschleunigen können.Aggressive Expansionspolitik durch Übernahmen und strategische Partnerschaften - Salesforce gebe sich kaum Zeit zum Atmen. Erst im März habe man die Digital-Commerce-Plattform CloudCraze gekauft. Einige Investoren würden befürchten, dass sich die Unternehmensführung für zusätzliches Wachstum zu sehr auf Akquisitionen konzentriere. Salesforce habe aber die Zukäufe bisher immer gut integrieren und zusätzlichen Wert schaffen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: