Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

80,72 EUR +2,36% (05.05.2020, 14:45)



Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

80,44 EUR +3,13% (05.05.2020, 14:36)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (05.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Die Umsatzentwicklung des Q1/2020 (wie üblich keine Ergebniskennzahlen zum Startquartal) sei bereits durch die Covid-19-Pandemie sichtbar belastet gewesen (organisch: -9% y/y; dabei März: -20% y/y). Zu einem neuen Umsatz- und Ergebnis-Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 sehe sich Safran nach wie vor nicht in der Lage. Jedoch habe Safran konkrete Kostensenkungen und Investitionskürzungen für das laufende Geschäftsjahr angekündigt. Positiv werte Diermeier zudem die Aussagen zum freien Cashflow (in Q1/2020 positiv, solle im Gesamtjahr 2020 positiv ausfallen). Der Analyst habe seine Schätzungen angepasst (u.a. EPS 2020e: 3,11 (alt: 3,70) Euro; EPS 2021e: 4,30 (alt: 4,51) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Safran-Aktie (Perspektive: Wiederaufnahme der Dividendenzahlung für 2020) unverändert mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 63,00 Euro auf 80,00 Euro erhöht. (Analyse vom 05.05.2020)Börsenplätze Safran-Aktie: