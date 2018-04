Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (26.04.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Das Unternehmen sei umsatzseitig stark ins Geschäftsjahr 2018 gestartet. Das organische Umsatzwachstum habe 10,2% y/y betragen, was von allen operativen Bereichen getragen worden sei. Da Akquisitionseffekte (v.a. Zodiac) die Währungsbelastungen hätten überkompensieren können, sei der Umsatz (Nicht-IFRS) auf berichteter Basis überproportional um 12,0% auf 4,22 (Vj.: 3,77) Mrd. Euro gestiegen. Der Analyst sehe die erfolgte Akquisition von Zodiac Aerospace weiterhin positiv (Stärkung der Marktposition). Der Ausblick für 2018 (ohne Zodiac-Akquisition) sei optimistischer formuliert worden (organisches Umsatzwachstum (Nicht-IFRS) jetzt am oberen Ende der bisherigen Spanne von 2% bis 4% y/y; Anstieg des bereinigten EBIT (Nicht-IFRS) nun im oberen Bereich der bisherigen Spanne von 7% bis 10% y/y).Ferner habe Safran mit den Aktienrückkäufen begonnen. In diesem Zusammenhang sei auch der Ausblick für 2018 ergänzt worden (Zodiac (zehn Monate) und Aktienrückkäufe sollten das EPS um 5% bis 10% y/y verbessern). Der Analyst habe seine Prognosen angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2018e: 4,11 (alt: 3,98) Euro; Dividende je Aktie 2018e: 1,65 (alt: 1,64) Euro; bereinigtes EPS 2019e: 5,11 (alt: 4,92) Euro; Dividende je Aktie 2019e: 2,05 (alt: 1,96) Euro). Die Perspektiven seien intakt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Safran-Aktie: