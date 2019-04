Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (03.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen IT-Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe das in Aussicht gestellte Kaufsignal generiert. Die 23-Euro-Marke sei geknackt worden. Jetzt gelte es, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen.DER AKTIONÄR habe bereits erklärt, dass S&T von der zunehmenden Digitalisierung der Industrie profitiere. Das hätten auch die Zahlen für das abgelaufene Jahr gezeigt. Treiber für den überproportionalen Anstieg der Profitabilität sei erneut das margenstarke Geschäftssegment "IoT Solutions" gewesen.Mit der Präsentation der endgültigen Zahlen für 2018 habe es auch ein Update zum Ausblick gegeben. S&T sehe sich nach den ersten Monaten 2019 auf Kurs, die eigenen Jahresziele zu erreichen. Demnach solle der Umsatz im laufenden Jahr ohne die Effekte möglicher Übernahmen um rund elf Prozent auf 1,1 Mrd. Euro steigen. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werde mit einem Anstieg auf 100 Mio. Euro (Vorjahr: 90,5 Mio. Euro) gerechnet. DER AKTIONÄR sehe den IT-Dienstleister ebenfalls auf einem intakten Wachstumskurs und erwarte ein leichtes Übertreffen der Prognosen:Mit den guten Aussichten im Gepäck befinde sich der Vorstand heute auf Roadshow in Paris und präsentiere seine Gesellschaft vor ausgewählten Investoren. Beim Blick auf den Chart werde allen Teilnehmern klar, dass neben der fundamentalen Situation auch die Charttechnik sehr vielversprechend sei. Die Trading-Empfehlung von Anfang des Jahres sei aufgegangen. Die Chance auf eine Trendfortsetzung sei groß. Mit dem nachhaltigen Anstieg über den horizontalen Widerstand bei 23 Euro wäre der Weg für eine dynamische Trendfortsetzung Richtung 28 Euro geebnet.DER AKTIONÄR will das aktuelle Momentum nutzen und hat im Real-Depot eine Trading-Position eröffnet, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2019)