Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (28.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Nachdem die S&T-Aktie vor Kurzem erneut die horizontale Unterstützung bei 17,15 Euro erfolgreich getestet habe, habe der Kurs des Linzer Unternehmens bei einem anhaltend positiven Newsflow erneut nach oben gedreht. Der Titel könnte im Vorfeld der Q3-Zahlen nun wieder Kurs auf den horizontalen Widerstand bei 20,50 Euro nehmen. Aus fundamentaler Sicht habe die S&T-Aktie sogar noch deutlich mehr Luft nach oben. Letzte Woche sei bekannt: geworden, dass S&T für rund 13 Mio. Euro die Dresdner AIS Automation GmbH übernehme. Für S&T sei die Übernahme ein weiterer strategischer Schritt zum Ausbau ihres IoT Solutions-Geschäftes im Bereich Industrie 4.0.Die Steigerung der Profitabilität und die Optimierung des Working Capitals sowie die damit verbundene deutliche Steigerung des operativen Cashflows könnten bei der Vorlage der Zahlen für einen "Aha-Effekt" sorgen und der S&T-Aktie frische Impulse verleihen. "Der Aktionär" spekuliere weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze S&T-Aktie: