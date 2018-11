Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - S&T-Chef nimmt Stellung zum Kursverfall der Aktie - und kauft Papiere zu - AktienanalyseNach einem starken dritten Quartal, das eine Umsatzsteigerung um rund 15 Prozent auf 237,3 Mio. Euro und eine Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBITDA) um knapp 30 Prozent auf 20,5 Mio. Euro hervorbrachte, hat S&T (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) die Prognose für das Gesamtjahr angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das EBITDA solle nun statt bei "mindestens 80 Mio. Euro" bei "mindestens 88 Mio. Euro" liegen. Auch die langfristigen Prognosen seien bekräftigt worden: Bis 2023 wolle der IT-Dienstleister den Umsatz auf zwei Mrd. Euro verdoppeln und das EBITDA auf mehr als 200 Mio. Euro steigern.Trotz der guten Nachrichten sei die Aktie unter Druck gekommen. In der Spitze sei es bis auf 16,27 Euro nach unten gegangen - ein Minus von 42 Prozent seit dem Höchststand im September. Wegen dieser Entwicklung habe sich S&T-Chef Hannes Niederhauser zu einer Stellungnahme gezwungen gesehen: "Wir sind über die Marktreaktion, insbesondere angesichts der zuletzt veröffentlichten positiven Zahlen, sehr enttäuscht und können hierfür keine operativen Gründe auf Seiten der S&T erkennen", habe der Manager erklärt. "Wir haben bereits seit mehreren Jahren die Umsätze und Profite kontinuierlich gesteigert und dabei unsere veröffentlichten Pläne immer erfüllt oder übererfüllt. Ich sehe aktuell auch keinen inhärenten Grund, dass die langfristige Erfolgsgeschichte der S&T nicht weiterläuft wie bisher." Der Orderbestand von rund 592 Mio. Euro und die Auftragspipeline von rund 1,5 Mrd. Euro würden die Aussagen Niederhausers stützen. Zugleich habe der Firmenlenker Aktien im Volumen von 273.000 Euro zugekauft. Aufsichtsrat Erhard F. Grossnigg hat sogar für fast eine Mio. Euro zugegriffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2018)Börsenplätze S&T-Aktie: