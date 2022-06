Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Volatilität an der Wall Street bleibt hoch, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759/ WKN: 965275) werde am Dienstag wenig verändert gegenüber dem gestrigen Schlusskurs gehandelt, da die Anfangsverluste vollständig ausgeglichen worden seien. Das Paar nähere sich der 1,07er-Marke an, die bei der gestrigen Sitzung unterschritten worden sei. Am Montag sei der Kurs zwischen Gewinnen und Verlusten geschwankt - am Ende sei die Sitzung mit einem Minus von 24 Pips und einer Tageskerze mit einem langen oberen Schatten beendet worden. Solange jedoch das Tief vom 25. Mai bei 1,0642 nicht per Schlusskurs durchbrochen werde, bleibe der Aufwärtstrend intakt. Der Bruch vom vergangenen Mittwoch habe sich als Fehlausbruch entpuppt.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei etwas schwächer in den heutigen Handel gestartet, nachdem es am Montag am mittelfristigen Widerstand bei 14.616 Punkten zu einem Fehlausbruch gekommen sei. Dies sei der zweite Ausbruchsversuch innerhalb von zwei Handelstagen. Die heutige Schwäche sei als Korrekturbewegung im Aufwärtstrend einzuordnen. Im H4-Chart habe der Kursrückgang für einen Test des 61,8%-Retracements des am Freitagnachmittag gestarteten Aufwärtimpulses gereicht. Erst ein nachhaltiger Bruch unter das Tief bei 14.435 Punkten würde eine kurzfristige Kontrollabgabe der Bullen signalisieren. (07.06.2022/ac/a/m)