Ausblick: Im Fokus für die weitere Kursentwicklung im S&P 500 stehe aktuell der 10er EMA bei 4.176 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 pralle nach unten an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart ab und nehme langfristig Kurs auf den unteren Fibonacci-Fächer bei aktuell etwa 3.750 Punkten. Ein erstes Schwächesignal wäre dabei ein Kursrutsch unter den 10er EMA im Tageschart. Darunter wäre dann mit weiter nachgebenden Kursen bis zunächst zur unteren Trendkanalbegrenzung im Tageschart bei 4.100 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich über dem 10er EMA im Tageschart halten und damit weitere Stärke signalisieren. In der Folge wäre dann dem Aufwärtstrend folgend mit einem Anstieg über das Verlaufshoch bei 4.218 Punkten bis zur oberen Trendkanalbegrenzung bei etwa 4.300 Punkten zu rechnen. (04.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich im Wochenchart in einem jahrelangen Aufwärtstrendkanal und ist aktuell erneut an dessen oberer Begrenzung angekommen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Verlaufshoch seien 4.218 Punkte erreicht worden. In den vergangenen zehn Jahren sei der S&P 500 stets wieder im oberen Bereich dieses steigenden Trendkanals nach unten abgeprallt. Sollte der S&P 500 erneut nach unten abprallen, könnte der Index vor einer längeren Abwärtskorrektur stehen. Im Tageschart würden sich dabei die Schwächesignale mehren. Hier habe der S&P 500 nicht mehr die obere Begrenzung des Trendkanals im Tageschart erreichen können und sei am Vortag mit einer schwachen bearishen Tageskerze aus dem Handel gegangen.