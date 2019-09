Ein möglicher Durchbruch bei der politischen Krise in Hong Kong sowie bessere Chancen zur Vermeidung eines No-Deal-Brexit-Szenarios würden ebenfalls das Stimmungsbild stützen. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe am Donnerstag 1,30% an Wert gewonnen und verringere weiter den Abstand zu seinem am 26. Juli ausgebildeten Allzeithoch. Technisch gesehen erscheine eine Fortsetzung des Aufwärtstrends am wahrscheinlichsten. Dennoch seien mit dem Handelsstreit weiterhin große Unsicherheiten verbunden, vor allem wenn man sich an die Ergebnisse der bisherigen Verhandlungsgespräche erinnere.



Durch die soliden Daten in den USA könnte die FED zudem weniger Druck verspüren, den hohen Erwartungen an Zinssenkungen entgegenzukommen. Die jüngsten Kommentare hätten gezeigt, dass sich die FOMC-Mitglieder uneinig über den künftigen Zinspfad seien, sodass der heutige NFP-Bericht besondere Aufmerksamkeit verdiene. Händler würden sich auch auf die Rede von FED-Chef Jerome Powell in Zürich (18:30 Uhr) konzentrieren.



Der EUR/USD habe am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen eine Tageskerze mit einem langen oberen Schatten hinterlassen, was auf mehr Abwärtsdruck hindeute. Die Abwärtstrendstruktur bleibe zudem intakt, sodass der Markt technisch gesehen Short eingestellt bleibe. Ob das Paar seine jüngste Erholung dennoch ausbauen könne oder zu einer neuen Verkaufswelle ansetze, hänge letztendlich vom NFP-Bericht sowie von der Geldpolitik ab. Bei der FED als auch bei der EZB werde derzeit über den angemessenen Umfang geldpolitischer Maßnahmen diskutiert. Die Erwartungen vor den nächsten Treffen in diesem Monat seien hoch, sodass die Enttäuschung groß sein könnte, wenn nicht geliefert werde.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe am Donnerstag an seine jüngste Erholung anknüpfen und den Kurs weiter nach Norden bringen können. Kurz vor der nächsten Widerstandszone um die 12.180-Punkte-Marke seien die Anstiege jedoch gestoppt worden, und am letzten Handelstag der Woche würden die Anleger eine passive Haltung einnehmen, da die Intraday-Handelsspanne nicht einmal 60 Punkte betrage. Könnten die Bären den Markt zu einer korrektiven Bewegung zwingen? Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex bei 12.130 Punkten. (06.09.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Weltweit sind Aktien im Aufwind, da die US-Daten die Sorgen um die Konjunktur beruhigen und die Handelsspannungen zwischen den USA und China nachlassen, so die Experten von XTB.Der ADP-Bericht habe im August mit einem Beschäftigungszuwachs von 195.000 deutlich die Erwartungen übertroffen - der stärkste Anstieg in vier Monaten. Dies werde als ein gutes Zeichen für die heutigen offiziellen Zahlen der Regierung (14:30 Uhr) gesehen. Der ISM-Index zum Nicht-verarbeitenden Gewerbe sei im August ebenfalls stärker als prognostiziert von 53,7 auf 56,4 Punkte gestiegen. Das stehe im klaren Gegensatz zum Wert für den Fertigungssektor, der den Kontraktionsbereich erreicht habe. Insgesamt lasse dies darauf schließen, dass sich die US-Wirtschaft in einer besseren Verfassung befinde, als die Anleger befürchtet hätten. Des Weiteren hätten sich die USA und China am Donnerstag geeinigt, dass man Anfang Oktober die Verhandlungsgespräche wieder aufnehmen werde. Dies habe Hoffnungen auf Fortschritte beim fortlaufenden Handelskonflikt aufkommen lassen.