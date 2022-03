Der Angriff auf Pearl Harbour, der sich während des Zweiten Weltkriegs ereignet habe, habe den S&P am härtesten getroffen. Trotzdem habe der Aktienindex nach dem Überfall Japanischer Streitkräfte auf den Hafen nur etwas mehr als zehn Monate gebraucht, um die verlorenen 19,8 Prozent wiedergutzumachen. Als der Irak 1990 Kuwait annektiert habe, sei der S&P 500 um 16,9 Prozent gefallen, habe sich aber bereits nach einem guten halben Jahr wieder erholt. Die Invasion Südkoreas durch Nordkorea im Jahr 1950 habe den Index 12,9 Prozent gekostet. Nach knapp drei Monaten sei er wieder auf dem Vorkrisenniveau gewesen.



Ein weiteres Ereignis, das den Index zunächst teuer zu stehen gekommen sei, seien die terroristischen Angriffe auf das World Trade Center am 11. September 2001 gewesen: Der S&P 500 sei um 11,6 Prozent eingebrochen. Rund einen Monat später habe der Markt den Schock aber bereits wieder überwunden. Am kürzesten habe sich das Attentat auf den Präsidenten John F. Kennedy ausgewirkt. Die verlorenen 2,8 Prozent habe der Aktienindex bereits nach einem Tag wieder aufholen können.



Im Fall des Ukraine-Kriegs dürften die Kurse wahrscheinlich durch die Decke gehen, wenn er vor dem Ende stehe. Solange das Ende aber noch nicht in Sicht sei, sollten die Anleger weiterhin mit einer enormen Volatilität rechnen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Russlands Angriff auf die Ukraine hat an den Märkten weltweit zu Kursschwankungen geführt, so Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Wie lange es dauern werde, bis sich die Indices wieder eingependelt hätten, stehe in den Sternen. Die bisherige Reaktion des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) auf geopolitische Krisen liefere einen Anhaltspunkt. Ein Ereignis habe er an nur einem Tag überwunden.