Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Dunstkreis der Marke von 3.800 Punkten hat sich der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zuletzt eine kleine Verschnaufpause gegönnt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich stamme das bisherige Rekordlevel (3.827 Punkte) vom 8. Januar. Auf Wochenbasis schlage sich diese Entwicklung in einem sog. Innenstab nieder. Wenn Anleger die Kursentwicklung von Juli bis Dezember 2020 als Schiebezone zwischen 3.200 und 3.600 Punkten interpretieren würden, dann ergebe sich aus der Höhe der Tradingrange ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis in den Bereich von knapp 4.000 Punkten. Ein Spurt über die Marke von 3.824 Punkten - gleichbedeutend mit der "bullishen" Auflösung der o. g. "inside week" - würde in diesem Umfeld für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgen. Der beschriebenen Schiebezone komme allerdings auch unter Risikogesichtspunkten eine Schlüsselrolle zu. Schließlich markiere das Vorwochentief (3.663 Punkte) zusammen mit einem Fibonacci-Level (3.666 Punkte) den Auftakt zu einer wichtigen Rückzugszone, welche sich bis zur oberen Begrenzung der angeführten Tradingrange erstrecke. Abgerundet werde die hier entstehende Kumulationsunterstützung durch die Trendlinie (auf Monatsbasis akt. bei 3.652 Punkten), welche diverse Hochs seit Anfang 2018 verbinde. Damit könnteen Anleger ihren Stopp auf gut 3.600 Punkte anheben. (20.01.2021/ac/a/m)

