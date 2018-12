Ausblick: Das gestrige Tief bei 2.530 Punkten habe auf einer wichtigen horizontalen Unterstützung gelegen. Da dieses Kursniveau auf Tagesschlusskursbasis verteidigt worden sei, sei die Signifikanz dieses Levels gesteigert worden. Heute stehe ein wichtiger Tag bei den US-Indices an.



Die Short-Szenarien: Solange der Index unter 2.587 Punkten notiere, seien die Bären im Vorteil und weitere Abgaben würden drohen. Falle der Support bei 2.530 Punkten auf Tagesbasis, dürfte der Index die nächste wichtige Unterstützung bei 2.491 Punkten anlaufen. Von dort aus könnten die Käufer eine größere Erholungsbewegung starten.



Die Long-Szenarien: Sollte die Käuferseite in der Lage sein, die Unterstützung bei 2.530 Punkten zu verteidigen, könnte eine schnelle Rückeroberung der 2.600 Punkte-Marke in dieser Woche möglich sein. Handfeste Kaufsignale wären dann allerdings noch Mangelware, denn durch das neue Tief gestern habe sich das Chartbild weiter eingetrübt. Es müsste zumindest eine bullische Tageskerze oder Wochenkerze vorliegen, damit sich die charttechnische Lage verbessere. (18.12.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500-Index ist langfristig weiter in Bullenhand, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch seit dem kleinen Doppelhoch Anfang Oktober bei 2.940 Punkten überwögen eindeutig die Gewinnmitnahmen. In der ersten größeren Abwärtsbewegung habe der marktbreite US-Index ein Tief bei 2.710 Punkten erreicht. Anschließend sei ein Rücklauf bis knapp über die 2.800 Punkte-Marke erfolgt. Im Anschluss daran habe der Index Ende Oktober bei 2.603 Punkten ein neues Verlaufstief markiert. Zu diesem Zeitpunkt habe der Index vom Allzeithoch bereits rund 11% abgeben. In den darauffolgenden Wochen und Monaten habe es eine hochvolatile Seitwärtsbewegung zwischen 2.600 Punkten und 2.800 Punkten gegeben. Anfang dieser Woche sei ein weiterer Angriff der Bären erfolgt. Dieser habe ein neues Verlaufstief bei 2.530 Punkten zur Folge gehabt.