Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 klar intakt, allerdings bewege sich der Index nach dem langen Hochlauf in dünner Luft und befinde sich aktuell in einer Abwärtskorrektur.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne erneut an der unteren Trendkanalbegrenzung nach oben abprallen und Kurs auf den 10er EMA im Tageschart nehmen. Gelinge den Bullen hier der Durchbruch nach oben, würde sich die Lage kurzfristig wieder aufhellen und ein erneuter Hochlauf zur Marke von 4.500 Punkten wahrscheinlich werden. Darüber würde das Verlaufshoch bei 4.545 Punkten folgen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 setze die Abwärtsbewegung der Vortage weiter fort und durchbreche den 50er EMA im Tageschart nach unten. Damit würde ein Schwächesignal generiert werden und ein Signal für einen nachhaltigen Abprall an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart entstehen. Solange der S&P 500 dann unter dem 50er EMA notiere, wäre mit einem langfristigen Kursrückgang im S&P 500 zu rechnen. (14.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und verläuft dabei im Wochenchart in einem über zehn Jahre alten steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei es dem S&P 500 bisher nicht gelungen, nachhaltig aus diesem Trendkanal nach oben auszubrechen. Nach dem langen Hochlauf seit dem Coronacrash-Tief bei 2.191 Punkten im März 2020 habe der S&P 500 erneut die obere Begrenzung dieses langfristigen Trendkanals erreicht und sei nach dem Allzeithoch bei 4.545 Punkten wieder nach unten abgeprallt. Aktuell verlaufe der S&P 500 an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart, die auch von dem 50er EMA auf der Unterseite unterstützt werde. Bisher habe der 50er EMA immer wieder gehalten und Abwärtskorrekturen im S&P 500 beendet.