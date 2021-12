Ausblick: Ein nachhaltiger Ausbruch aus dem langfristig steigenden Trendkanal habe bisher nicht stattgefunden. Der S&P 500 könnte nach unten abprallen und vor einer längeren Abwärtskorrektur stehen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 befinde sich im Tageschart in einer Aufwärtskorrektur im kurzfristigen Abwärtstrend und könnte diese mit der Seitwärtsbewegung der Vortage beendet haben. Rutsche der Wert wieder unter den 10er EMA, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 50er EMA zu rechnen. Darunter wäre ein Rücklauf bis zum Verlaufstief bei 4.495 Punkten zu erwarten. Bei einem Kursrückgang wäre der 50er EMA im Wochenchart wohl die nächste Anlaufmarke.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich über dem 10er EMA halten und erneut ansteigen. Gelinge dabei ein Anstieg über den Widerstand bei 4.715 Punkten, wäre die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart die nächste Anlaufmarke. (14.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend und verläuft dabei im Wochenchart in einem langfristig steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In den vergangenen Jahren sei der Index immer wieder an der oberen Begrenzung dieses Trendkanals nach unten abgeprallt. In den Vorwochen sei der Wert erneut an dieser Trendkanalbegrenzung angekommen. Ein nachhaltiger Kursausbruch nach oben sei dabei bisher nicht erfolgt. Das bisherige Verlaufshoch sei dabei bei 4.743 Punkten erreicht worden. Dann sei der S&P 500 erneut in den Trendkanal zurückgekehrt. Am Vortag sei er bei 4.668 Punkten aus dem Handel gegangen. Dabei scheine der Index zudem im Bereich der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart wieder nach unten abzuprallen. Am Vortag sei der S&P 500 dabei mit einer schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen und könnte vor weiteren Abgaben stehen.