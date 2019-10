Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das jüngste "reversal" der US-Standardwerte auf Basis der Marke von 2.856 Punkten war aus technischer Sicht ein sehr wichtiges, denn die 200-Tage-Linie (akt. bei 2.843 Punkten) markiert den Auftakt zu einer markanten Unterstützungszone, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese speise sich zusätzlich durch das Augusttief (2.822 Punkte) sowie einem Cluster aus zwei verschiedenen Fibonacci-Leveln (2.800/2.795 Punkte). Bei einem Abgleiten unter diese Demarkationslinie, müssten Anleger zudem von einer abgeschlossenen Toppbildung - inklusive eines rechnerischen Abschlagspotenzials von gut 200 Punkten - ausgehen. Interessant sei in diesem Kontext der Blick auf den Monatschart des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0). Hier trete das Aktienbarometer seit einigen Monaten auf der Stelle. Die Bedeutung der beschriebenen Schlüsselhaltezone werde durch die Parallele zum Aufwärtstrend seit März 2009 (akt. bei 2.841 Punkten) untermauert. Mit anderen Worten: Ein Rutsch unter die o. g. Kernunterstützungen wäre gleichbedeutend mit einem Rückfall in den Basisaufwärtstrendkanal der letzten Dekade und erhöhe somit das Risiko eines "broadening tops" auf Monatsbasis deutlich. Ein Anstieg über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 2.974 Punkten) würde indes die Gefahr einer oberen Umkehr spürbar reduzieren. (08.10.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



