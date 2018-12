Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das vorletzte Woche beschriebene negative Schnittmuster zwischen der 50- und der 200-Tage-Linie (akt. bei 2.722/2.759 Punkten) lastet aktuell auf dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus charttechnischer Sicht komme der Bruch der horizontalen Unterstützungen in Form der jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 2.631/2.604 Punkten erschwerend hinzu. Per Saldo würden die amerikanischen Standardwerte damit weiter unter Druck bleiben. In diesem Umfeld habe der S&P 500 seine Kursverluste gestern bis zur Kreuzunterstützung aus dem im Herbst 2011 etablierten Haussetrend (akt. bei 2.547 Punkten) und dem bisherigen Jahrestief bei 2.533 Punkten ausgedehnt. Im Bereich dieser Schlüsselzone gehe es nun um alles, denn ein Bruch dieser Bastion würde eine Toppbildung Realität werden lassen. Konservativ ermittelt halte eine abgeschlossene obere Umkehr weiteres Abschlagspotenzial von rund 320 Punkten bereit. Eine Reihe negativer Divergenzen, auf die die Analysten in ihrem Jahresausblick explizit eingehen würden, würden eine negative Weichenstellung befürchten lassen. Um den S&P 500 nachhaltig zu stabilisieren, sei dagegen eine Rückeroberung der eingangs angeführten Glättungslinien notwendig. (18.12.2018/ac/a/m)