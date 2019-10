Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dem Beispiel des Philadelphia Semiconductor Index (SOX) folgend gelang auch dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zu Wochenbeginn der Spurt auf ein neues Allzeithoch (3.044 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Besonders bemerkenswert sei dabei die Tatsache, dass die amerikanischen Standardwerte den Sprung über die alten Verlaufshochs bei 3.021/28 Punkten per Aufwärtsgap (3.027 zu 3.032 Punkte) hätten realisieren können. Da auch die Vielzahl der quantitativen Indikatoren (z. B. RSI, MACD) freundlich zu interpretieren seien, spreche derzeit einiges für einen validen Ausbruch auf der Oberseite. Aus charttechnischer Sicht komme ein trendbestätigendes Kursmuster in Form eines aufsteigenden Dreiecks hinzu. Die Höhe der Formation verspreche nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 200 Punkten. Im "uncharted territory" und auf dem Weg in diesen Zielbereich definiere das Fibonacci-Cluster aus den beiden Projektionen der Korrektur vom 4. Quartal 2018 bzw. der Atempause vom Sommer 2019 bei 3.155/3.168 Punkten ein markantes Zwischenziel. Auf der Unterseite biete sich die o. g. Kurslücke als Absicherung für aktive Trader an. Dagegen würden strategische Anleger ihren Engagements mit einem Stopp auf Basis der 38-Tage-Linie (akt. bei 2.978 Punkten) etwas mehr Luft zum Atmen lassen. (29.10.2019/ac/a/m)

