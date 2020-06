Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gemessen an den drei objektiv überprüfbaren Kriterien (Momentum, 200-Tage-Linie, Relative Stärke nach Levy) fällt die Marktbreite in Europa - vor allem bei den beiden längerfristigen Maßstäben - etwas dürftiger aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich befinde sich von den Einzelwerten des STOXX Europe 600 lediglich ein Viertel in einer Haussephase. Doch auch hier sei es in den letzten Wochen zu einer Aufhellung der Gesamtsituation gekommen. Mit Blick über den "großen Teich" dürfte der größte "Aha-Effekt" für Anleger sein, dass sich die grundsätzliche Marktverfassung nicht spürbar von der Ausgangslage in Deutschland abhebe. Im Gegenteil: Die Marktbreite der deutschen Standardwerte gestalte sich sogar etwas besser als beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0). Per Saldo habe sich die grundsätzliche Marktverfassung in allen drei Anlageregionen von den absoluten "disstressed"-Werten von Mitte März sowie von den immer noch niedrigen Prozentsätzen von Anfang Mai deutlich erholen können. Während das Momentum bereits wieder eine Haussephase signalisiere, bestehe bei den Kriterien "GD200" und "RSL" noch Raum für weitere Verbesserungen. Insgesamt eine gute Ausgangsbasis für die Aktienmärkte, zumal die nachhaltige Verbesserung der Marktbreite der letzten Wochen auf einen "Marktbreiteimpuls" hoffen lasse. (02.06.2020/ac/a/m)



