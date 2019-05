Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem neuen Rekordhoch vom 1. Mai bei 2.954 Punkten befindet sich der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit Korrekturmodus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letztlich müsse das neue Allzeithoch somit als Fehlausbruch auf der Oberseite interpretiert werden. Vor allem die quantitativen Indikatoren würden derzeit die Risiken betonen. So lägen im Tagesbereich abgeschlossene Toppformationen im Verlauf des RSI und des MACD vor. In der höheren Zeitebene auf Monatsbasis würden die beiden angeführten Indikatoren zudem negative Divergenzen ausweisen, indem die letzten Verlaufshochs nicht mehr bestätigt worden seien. In dieser Gemengelage dürften die Hochs bei 2.941/54 Punkten nur schwer zu überwinden sein. Vielmehr sollten Anleger den Blick nach Süden schweifen lassen. Dabei würden die amerikanischen Standardwerte aktuell auf einer absoluten Kernhaltezone notieren. Gemeint sei die Bastion aus der verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 2.800 Punkten, welche durch zwei unterschiedliche FibonacciRetracements untermauert werde. Komplettiert werde die hier entstehende Kumulationsunterstützung durch die 200-Tage-Linie (akt. bei 2.776 Punkten). Vor diesem Hintergrund sollte ein Bruch der beschriebenen Schlüsselzone mit einer Ausdehnung der eingeläuteten Konsolidierung einhergehen. (15.05.2019/ac/a/m)



