Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Jede Krise ist anders - und doch gehört es zum Markenkern der Technischen Analyse in der Vergangenheit nach möglichen Verlaufsvergleichen zu suchen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Idee dahinter sei, dass Investoren immer wieder ähnlich reagieren würden, was sich letztlich in vergleichbaren massenpsychologischen Phänomen niederschlage. In seiner Dynamik suche der aktuelle Kursrückgang zweifelsohne seinesgleichen. Wenn es Ähnlichkeiten mit früheren Abwärtsperioden gebe, dann noch am ehesten mit dem Crash von 1987! Der nebenstehende Chart zeige die Entwicklung des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) von 1987 bis 1990 in Relation zum aktuellen Kursverlauf. Der Blick in die Historie beinhalte eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Analysten würden mit der Schlechten anfangen: Im Anschluss an eine erste dynamische Erholung sei es seinerzeit ca. sechs Wochen nach dem ersten Ausverkaufstief zu einem erneuten Kursrückschlag gekommen. Dabei sei das Oktobertief Anfang Dezember sogar nochmals marginal unterschritten worden (228 vs. 224 Punkte). Die gute Nachricht sei indes, dass der S&P 500 nach diesem zweiten Tiefpunkt einen dynamischen Erholungsimpuls gestartet habe. Ob der diskutierte Verlaufsvergleich tatsächlich trage, könnten Anleger also zeitnah feststellen, vor allem am Verhalten nach einem möglichen zweiten Kursrücksetzer. (30.03.2020/ac/a/m)

