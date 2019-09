Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit dem Sprung über die Marke von 2.944 Punkten - noch dazu per Aufwärtskurslücke (2.939 zu 2.957 Punkte) - gelang den amerikanischen Standardwerten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ein charttechnischer Befreiungsschlag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich schließe diese Weichenstellung die Stabilisierung der letzten Wochen ab und löse die zuletzt ausgeprägten Innenstäbe auf Wochenbasis auf. Per Saldo sollte das Aktienbarometer damit Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 3.028 Punkten nehmen. Aus der Höhe der eingangs beschriebenen Stabilisierung lasse sich sogar ein Kursziel von rund 3.060 Punkten und perspektivisch ein neues Rekordlevel rechtfertigen. Einen ganz wichtigen Katalysator stelle dabei die Advance-/Decline-Linie dar. Der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien für alle an der NYSE notierten Papiere habe zuletzt ein neues Allzeithoch verbuchen können. Die Marktbreite sei also sehr solide und begünstige ein neues Rekordlevel im eigentlichen Chartverlauf, zumal auch das Sentiment - gemessen an der jüngsten Erhebung der American Association of Individual Investors - aktuell keinesfalls überbordend optimistisch ausfalle. Als Absicherung biete sich die Kumulationszone aus der o. g. Ausbruchsmarke, dem eingangs erwähnten Gap sowie der 38-Tage-Linie (akt. bei 2.936 Punkten) an. (13.09.2019/ac/a/m)

