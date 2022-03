Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Letzte Woche konnte der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um mehr als 6% zulegen - das stärkste Kursplus seit November 2020, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



"Stärke zieht weitere Stärke nach sich" - so laute eine der Kernthesen der Technischen Analyse, der die Analysten nun auf Basis der Daten der amerikanischen Standardwerte seit 1928 auf den Zahn fühlen wollten. In den letzten 90 Jahren habe der S&P 500 in 22 Wochen sogar zweistellige Kurszuwächse verbuchen können. Das stärkste Wochenplus von mehr als 18% datiere aus dem August 1932. So starke Kursavancen wie letzte Woche seien also kein seltenes Phänomen. Über die letzten knapp 100 Jahre reiche das Kursplus von gut 6% "nur" für Platz 68 in der Performancehitliste. Um das eingangs angeführte Leitmotiv der technischen Analyse zu überprüfen, hätten die Analysten die Wertentwicklung 1, 3 und 12 Monate nach einem Wochenplus von mehr als 5% analysiert. Im Durchschnitt würden die Anschlussgewinne in den genannten Zeiträumen 1,5%, 2,57% sowie 10,58% betragen. Über alle drei Zeitspannen würden diese Renditekennziffern die jeweiligen Durchschnittperformance der gesamten Historie seit 1928 in den Schatten stellen. Bemerkenswert sei zudem die Trefferquote: Auf Sicht des nächsten Jahres sei es in 63% aller Fälle zu weiteren Anschlussgewinnen gekommen. (24.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >