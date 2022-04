Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die ersten Börsenmonate hielten einige Fallstricke bereit, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wie schwierig der Jahresstart für den S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) tatsächlich gewesen sei, unterstreiche der Blick in den Rückspiegel: Mit einem Minus von knapp 10% im bisherigen Jahresverlauf und noch einem Handelstag bis zum Monatsultimo könne 2022 der schlechteste Jahresbeginn seit 1942 nicht ausgeschlossen werden! Ein Closing unter 4.200 Punkten - wie am Mittwoch - wäre sogar gleichbedeutend mit dem viertschwächsten Jahresauftakt unserer Datenhistorie zurück bis ins Jahr 1928, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Nur die Jahre 1942, 1939 und 1932 hätten dann in den ersten vier Monaten eine noch schwächere Kursentwicklung gezeigt. Die bereits genannte 4.200er-Marke sei auch charttechnisch bedeutsam. Die verschiedenen Tiefs zwischen 4.223 und 4.115 Punkten würden hier zusammen mit zwei Fibonacci-Level einen markanten Rückzugsbereich bilden. Bei einem Bruch dieser Bastion müsste die Kursentwicklung des letzten Jahres als Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden. Aus der Höhe der drohenden Topformation ergebe sich im Fall einer negativen Weichenstellung ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 700 Punkten. Es stehe beim S&P 500® aktuell also einiges auf dem Spiel - nicht nur der schlechteste Jahresauftakt seit 1942! (29.04.2022/ac/a/m)



