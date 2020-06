Paris (www.aktiencheck.de) - Noch hat der S&P 500 das Niveau von vor der Coronakrise nicht erreicht; allzu weit entfernt davon ist das US-Börsenbarometer nun aber auch nicht mehr, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Fakt sei: Das Coronavirus habe die US-Wirtschaft schwer getroffen. Richtig sei aber auch, dass einige der jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten bereits wieder eine Trendwende signalisieren würden. So sei etwa die Beschäftigung in den USA im Mai um 2,5 Millionen Menschen gestiegen. Und auch der Einzelhandel habe sich besser präsentiert als erwartet: Um fast 18 Prozent hätten die Umsätze im Mai angezogen. Dass die US-Notenbank FED ihr Mitte Mai aufgelegtes Aufkaufprogramm von Unternehmensanleihen nachjustiert habe, könnte den US-Aktienmarkt ebenfalls beflügeln. So werde die FED nun nicht nur unter anderem einzelne Corporate Bonds aufkaufen, sondern auch einen Index ins Leben rufen, anhand dessen das Anleiheportfolio verwaltet werde.Summa summarum erlaube das Programm nun den Kauf von Titeln im Wert von bis zu 750 Milliarden Dollar. Aber: Dass der S&P 500 deswegen zeitnah auf ein neues Rekordhoch steigen werde, sei freilich alles andere als in trockenen Tüchern. Schließlich sei die Corona-Pandemie noch längst nicht überstanden, in manchen Regionen würden die Zahlen der Neuinfektionen weiterhin ansteigen. Anleger sollten daher nach wie vor äußerst wachsam bleiben. (19.06.2020/ac/a/m)