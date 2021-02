Ausblick: Der Aufwärtstrend sei weiterhin klar intakt. Allerdings könnte der S&P 500 nun erneut an der oberen Trendkanalbegrenzung wieder nach unten abdrehen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 pralle im Bereich von 3.930 Punkten wieder nach unten ab und nehme Kurs auf den vorherigen Widerstandsbereich bei 3.850 Punkten, der nun zur Unterstützung gedreht sei. Kurz darunter bei 3.843 Punkten verlaufe aktuell auch der 10er EMA, in dessen Bereich kurzfristige Abwärtskorrekturen in der Regel auslaufen würden. Gehe es weiter tiefer, könnte die untere Trendkanalbegrenzung bei 3.790 Punkten angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und weiter ansteigen. Dabei gelinge den Bullen ein Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal über die Marke von 3.930 Punkten hinaus. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 3.950 Punkte. Könnten die Bullen auch diesen Bereich erobern, würde die runde Marke von 4.000 Punkten als nächstes Anlaufziel folgen. (09.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe sich seit Anfang November einsteigender Trendkanal ausgebildet, der in den vergangenen Monaten mehrfach sowohl auf der Unter- als auch auf der Oberseite bestätigt worden sei. Direkt unterhalb des Trendkanals verlaufe zudem der wichtige 50er EMA als weitere Unterstützung. Zuletzt habe der 50er EMA mit dem Verlaufstief vom 29. Januar bei 3.694 Punkten als Unterstützung gedient. Seitdem befinde sich der Index in einer steilen Aufwärtsbewegung und habe am Vortag erneut die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreicht.