Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Blick auf den Langfristchart des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) lohnt derzeit ganz besonders, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich würden die Monatshochs vom August/September nur wenige Zähler (4.537/4.546 Punkte) trennen, sodass ein sog. "tweezer top" entstehe. Doch das sei das einzige negative Kerzenmuster: Da der Kerzenkörper das Pendant des Vormonats vollständig umschließe, liege zudem ein "bearish engulfing" vor. Last but not least, hätten die US-Standardwerte per Monatsultimo den Rückfall in den Aufwärtstrendkanal seit 2010 (obere Begrenzung akt. bei 4.431 Punkten) hinnehmen müssen. Letztlich sei der erneute Dynamisierungsversuch vom Sommer damit gescheitert. Keine guten Startvoraussetzungen für eine Jahresendrally, zumal diverse Indikatoren (z. B. MACD, RSI) historisch hoch notieren würden. Vielmehr sollten Anleger eine Fortsetzung der jüngsten Korrektur einkalkulieren: Die gestern auf Wochenbasis herausgearbeitete Haltezone aus diversen Hoch- und Tiefpunkten, einem Fibonacci-Cluster (4.201/4.136 Punkte) sowie der Glättungslinie der letzten 38 Wochen (akt. bei 4.180 Punkten) definiere dabei einen ersten Rückzugsbereich. Langfristig sei die Fallhöhe aufgrund der alten Börsenweisheit, wonach auf Fehlausbrüche schnelle dynamische Bewegungen folgen würden, sogar noch deutlich höher. (01.10.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



