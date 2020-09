Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Allzeithochs der amerikanischen Aktienindices (z.B. S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), Nasdaq 100® etc. (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) wurden nicht mehr durch die Advance-/Decline-Linie bestätigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für alle an der NYSE notierten Papiere stamme das Hochvielmehr von Mitte August, so dass sich hier eine negative Divergenzer gebe. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Diskrepanz gewinne die eigene, objektive Auswertung der Analysten anhand des Momentums, der 200-Tages-Linie und der Relativen Stärke nach Levy derzeit eine besondere Bedeutung. Dabei würden die Analysten überprüfen, wie viele Einzelwerte aus den dreiwichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich in einem Haussetrend befinden würden.



61,9% der Einzelwerte aus dem S&P 500® würden derzeit über eine Relative Stärke von größer als 1 verfügen. Überhaupt würden sich die US-Standardwerte - unabhängig vom gewählten Kriterium - mehrheitlich im Aufwärtsmodus befinden. Vor allen Dingen bei den langfristigen Kriterien "GD200" und "RSL" hätten sich die Prozentsätze im Vergleich zur Situation Ende Juli sogar nochmals verbessert. In der Konsequenz gestaltet sich unsere Marktbreite-Auswertung weniger kritisch als die Advance-/Decline-Linie, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (01.09.2020/ac/a/d)



