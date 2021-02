Ausblick: Der Aufwärtstrend im S&P 500 sei weiterhin klar intakt, allerdings könnte es nun zu einem Rücklauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals kommen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne den 10er EMA nicht nachhaltig zurückerobern und nehme weiter Kurs auf die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3.830 Punkten. Komme es zu einem Ausbruch nach unten, wäre erneut der 50er EMA bei aktuell 3.792 Punkten die nächste Auffangmarke. Unter dem 50er EMA würde sich die Lage für die Bullen deutlich eintrüben und ein Rücklauf bis zum 200er EMA im Bereich von 3.490 Punkten möglich werden.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich schnell von der Vortagesschwäche erholen und erneut klar über den 10er EMA ansteigen. Gelinge dann auch ein Anstieg über das Verlaufshoch bei 3.930 Punkten vom 19. Februar, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von etwa 3.950 Punkten zu rechnen. Ein Ausbruch nach oben aus dem steigenden Trendkanal heraus sei aber eher nicht zu erwarten. (23.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist vom Verlaufstief bei 3.694 Punkten Ende Januar direkt am 50er EMA im Tageschart wieder kräftig hochgezogen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe Anfang Februar der für den kurzfristigen Verlauf wichtige 10er EMA erobert und damit Stärke demonstriert werden können. Der S&P 500 habe dann weiter bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals hochgezogen und am 16. Februar direkt an der oberen Trendkanalbegrenzung ein Verlaufshoch bei 3.950 Punkten erreicht. Dann habe der S&P 500 eine Zeit lang seitwärts gependelt, ein Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal sei nicht gelungen. Die Luft sei dünner geworden und am Vortag sei es dann zu einem nachhaltigen Durchbruch unter den 10er EMA bei 3.900 Punkten gekommen. Damit sei ein kurzfristiges Schwächesignal generiert worden.