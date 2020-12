Der Aufwärtstrend im S&P 500 sei klar intakt, die Bullen könnten nach dem Kursanstieg vom Vortag nun die Marke von 3.800 Punkten anlaufen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 zeige direkt weitere Stärke, solange der 10er-EMA bei aktuell 3.700 Punkten nicht mehr nachhaltig unterschritten werde. Abwärtskorrekturen seien in der Vergangenheit weitgehend am oder leicht unter dem 10er-EMA ausgelaufen. Ein erneuter Kursanstieg über den 10er-EMA habe in der Regel den Beginn einer neuen Aufwärtswelle im S&P 500 markiert. Die nächste Zielmarke der Bullen liege nun bei 3.750 Punkten, darüber wäre mit einem Kursanstieg bis zur Marke von 3.800 Punkten zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 drehe wieder nach unten ab und nehme direkt Kurs auf die untere Eröffnungskurslücke vom Vortag bei 3.703 Punkten. Hier verlaufe nur leicht tiefer auch der 10er-EMA. Gelinge den Bären hier ein nachhaltiger Kursrutsch unter den 10er-EMA, wäre dies ein deutliches kurzfristiges Schwächesignal. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung um 3.650 Punkte. Gehe es weiter tiefer, könnte der 50er-EMA um 3.590 Punkte angelaufen werden. (29.12.2020/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bewegt sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend wie ein Blick auf den Wochenchart zeigt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei Ende November auch der wichtige langfristige Fibonacci-Fächer bei 3.640 Punkten nach oben durchbrochen und damit ein langfristiges Stärkesignal generiert worden. Abwärtskorrekturen seien in der Folge dann auch direkt im Bereich dieses Fibonacci-Fächers ausgelaufen. Am Vortag habe der S&P 500 mit einem kräftigen Gap-up in den Handel starten und im Tageshoch bis 3.740 Punkte hochziehen können. Damit sei ein neues Allzeithoch im S&P 500 markiert und die Stärke im Index unterstrichen worden. Nach dem Gap-up vom Vortag bewege sich der S&P 500 nun aber auch in dünner Luft. Gaps würden in der Regel wieder geschlossen. Die Kurslücke auf der Unterseite könnte dabei als Orientierungsmarke für die Bären dienen.