Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten beiden Wochen sind die amerikanischen Standardwerte jeweils innerhalb der Schwankungsbreite der Vorwoche verblieben, so dass zwei "inside weeks" in Serie entstehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern sei dann der Befreiungsschlag gefolgt! Schließlich sei der S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Aufwärtsgap (2.939 zu 2.961 Punkte) über die 38-Tages-Linie (akt. bei 2.937 Punkten) gesprungen. Damit seien nicht nur die eingangs beschriebenen Innenstäbe nach oben aufgelöst, sondern auch die Stabilisierung der letzten Wochen abgeschlossen worden. Neben dem bereits angeführten Aufwärtsgap lasse vor allem die Marktbreite auf einen validen Ausbruch auf der Oberseite hoffen. So sei der Advance-/Decline-Linie für alle an der NYSE notierten Papiere jüngst ein neues Allzeithoch gelungen. Nach wie vor steige also die Mehrzahl der US-Titel, was den Bullen in die Karten spielen sollte. Da auch viele Indikatoren (z.B. RSI, MACD) aktuell freundlich zu interpretieren seien, dürfte das Aktienbarometer Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 3.028 Punkten nehmen. Die abgeschlossene Stabilisierung rechtfertige mit ihrem Kursziel von rund 3.060 Punkten sogar ein neues Rekordlevel. Für Trader biete sich die oben genannte Glättung als engmaschiger Stopp an. (06.09.2019/ac/a/m)



