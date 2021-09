Ausblick: Der lange Aufwärtstrend im S&P 500 könnte nun vor einer längeren Abwärtskorrektur stehen. Die Lage im Wochenchart und der Durchbruch unter den 50er EMA im Tageschart seien klare Signale.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 bleibe unter dem wichtigen 50er EMA im Tageschart und sacke weiter ab. Dabei werde auch das Vortagestief bei 4.305 Punkten unterschritten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung im Bereich von 4.200 Punkten. Gehe es weiter tiefer, könnten die runde Marke von 4.000 Punkten und der untere Fibonacci-Fächer im Wochenchart angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die Erholung vom Vortag nach dem Verlaufstief bei 4.305 Punkten fortsetzen und den 50er EMA anlaufen. Gelinge dem S&P 500 hier ein Durchbruch nach oben, wären der der 10er EMA und die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart die nächsten Anlaufmarken. Erst bei einer Rückeroberung des steigenden Trendkanals im Tageschart würde sich die Lage für den S&P 500 wieder aufhellen. (21.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend und verläuft dabei im Wochenchart in einem Aufwärtstrendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.An der Oberseite dieses Trendkanals sei der Index in den vergangenen zehn Jahren immer wieder nach unten abgeprallt. Und auch diesmal sei der Kurs nach dem Verlaufshoch bei 4.545 Punkten nach unten abgesackt und könnte nun vor einem längeren Rücklauf stehen. Nach dem langen Hochlauf seit dem Verlaufstief bei 2.191 Punkten im Vorjahr sei eine Abwärtskorrektur schon lange zu erwarten gewesen. Im Tageschart sei dabei ein konkretes Schwächesignal mit dem Kursrutsch unter den 50er EMA geliefert worden. Bereits zuvor habe der S&P 500 kurzfristige Schwäche angedeutet, da der 10er EMA nicht mehr nachhaltig habe überschritten werden können. Zudem sei auch der steigende Trendkanal nach unten durchbrochen worden.