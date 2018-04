Wien (www.aktiencheck.de) - Nach vier Tagen in Folge mit Kursverlusten und einem schwachen Tagesauftakt kletterte der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern dank einer Aufholbewegung in der zweiten Handelshälfte schlussendlich noch ins positive Terrain, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Ölpreis habe gestern aufgrund der Aussicht auf die Wiedereinführung von US-Sanktionen ggü. dem Iran und den Produktionsausfällen in Venezuela fester gehandelt. Gold wiederum habe sich angesichts der steigenden US-Renditen und des festeren US-Dollars im Rückwärtsgang präsentiert.An den asiatischen Aktienbörsen zeige sich heute ein gemischtes Bild. Während die Leitindices in Japan und Südkorea zulegen würden, würden die chinesischen Benchmarks Verluste verzeichnen. Gemäß den aktuellen Futures-Indikationen sei an den wichtigen europäischen Handelsplätzen von einer positiven Börseneröffnung auszugehen. (26.04.2018/ac/a/m)