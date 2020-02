Ausblick: Aus der bisherigen Korrektur könnte sich mit Blick auf das große Bild im Wochenchart ein langfristiger Trendwechsel entwickeln. Der S&P 500 sei nach dem jüngsten Kursrutsch und dem Abprall am oberen Fibonacci-Fächer stark angeschlagen. Erstmals seit Oktober notiere der Index außerdem wieder unter seinem 50er EMA im Tageschart. Die Abwärtsbewegung sei am Vortag zunächst bei 3.214 Punkten gestoppt worden. Hier seien bereits in der Vergangenheit mehrere Verlaufstiefs gebildet worden.



Die Short-Szenarien: Durchbreche der Index die Unterstützung bei 3.200/3.214 Punkten, dürfte sich die Abwärtsdynamik erhöhen und der 200er EMA im Tageschart bei aktuell 3.079 Punkten angelaufen werden. Erst unter dem 200er EMA würde sich die Lage für den Index auch langfristig eintrüben und ein Kursrückgang bis unter 3.000 Punkte wahrscheinlich werden. Zu beachten ei dabei auch die noch offene Kurslücke im Bereich von 2.948 Punkten, welche in einer sich ausdehnenden Abwärtsbewegung wieder geschlossen werden dürfte.



Die Long-Szenarien: Der Index könne sich an der Unterstützung von 3.200 Punkten fangen und in der Folge den 50er EMA bei 3.271 Punkten zurückerobern. Dann wäre ein weiterer Hochlauf bis 3.300 Punkte wahrscheinlich. Solange 3.300 Punkte jedoch nicht mehr überschritten würden, sei direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. (25.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist in der Vorwoche an der Marke von 3.400 Punkten gescheitert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Verlaufshoch sei am 19. Februar bei 3.393 Punkten notiert worden. In der Folge seien die Kurse wieder langsam abgebröckelt. Bereits am Donnerstag sei der Index unter 3.350 Punkte abgesackt, habe sich aber in der Folge wieder erholen können. Trotzdem habe sich eine rote Tageskerze und damit ein Schwächesignal gebildet. Dieses Schwächesignal sei direkt am Freitag bestätigt worden. Der S&P 500 sei mit einer weiteren roten Tageskerze tiefer bei 3.337 Punkten aus dem Handel gegangen. Am Vortag sei dann mit der Zuspitzung der Coronavirus-Krise ein kräftiger Kurseinbruch erfolgt. Im Tagestief sei es bis auf 3.214 Punkte hinabgegangen, ein Abschlag von 3,35%. Zudem sei der S&P 500 damit erneut am Fibonacci-Fächer im Wochenchart im Bereich von 3.400 Punkten nach unten abgeprallt.