Ausblick: Der S&P 500 befinde sich klar im Aufwärtstrend und zeige sich seit Monaten stark. Kursrücksetzer würden schnell wieder hochgekauft.



Die Long-Szenarien: Die Bullen würden weiterhin keine Schwäche zeigen und könnten im weiteren Kursverlauf über 3.200 Punkte ansteigen. Gelinge hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, dürfte sich die nächste große Anlaufmarke bei 3.300 Punkten befinden. Hier würden sich einige starke Widerstandslinien befinden, die den Bullen Einhalt gebieten könnten.



Die Short-Szenarien: Die Bullen würden erneut mit dem Durchbruch über 3.200 Punkte scheitern. Die Aktien würden dann wieder nach unten abdrehen und Kurs auf die obere Begrenzung des alten, steigenden Trendkanals bei 3.120 Punkten nehmen. Darunter dürfte die Eröffnungskurslücke vom 04. Dezember bei 3.095 Punkten angelaufen werden. Gehe es noch tiefer, könnte der 50er EMA bei 3.082 Punkten die Abwärtsdynamik eindämmen. (17.12.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 zeigt seit Wochen Stärke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die jüngste Korrektur seit dem Verlaufshoch vom 27. November bei 3.154 Punkten sei bereits am 03. Dezember bei 3.070 Punkten ausgelaufen. Es habe sich eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem oberen kleinen Kerzenkörper gebildet. Der Index habe in der Folge auch direkt weiter zulegen und unter Ausbildung von zwei Kurslücken bis zum Widerstand bei 3.150 Punkten am 06. Dezember ansteigen können. Es sei zu einem nur kurzen Kursrücksetzer und in Folge zu einem direkten weiteren Kursanstieg bis 3.197 Punkte am Vortag gekommen. Damit sei der S&P 500 zunächst am Widerstand von 3.200 Punkten gescheitert. Allerdings würden die Bullen weiterhin auf einen Durchbruch nach oben über 3.200 Punkte hinaus lauern. Denn der S&P 500 sei am Vortag nur knapp unter der Marke von 3.191 Punkten aus dem Handel gegangen.