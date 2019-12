Ausblick: Der S&P 500 könnte sich bereits in einer neuer Abwärtsbewegung befinden und mit den Verlaufshochs bei 3.154 und 3.150 Punkten ein bearishes Doppeltopp ausbilden. Eine Chartformation, die nach einem Anstieg auf einen Richtungswechsel und erneut fallende Kurse hindeute.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 drehe im Bereich von 3.150 Punkten wieder nach unten ab und falle in der folgenden Abwärtsbewegung auch unter das Verlaufstief vom 03. Dezember bei 3.070 Punkten. Damit wäre der vermutete neue Abwärtstrend dann endgültig bestätigt. Unter 3.070 Punkten dürfte dann auch der 50er EMA bei aktuell 3.065 Punkten direkt unterschritten und damit ein weiteres Schwächesignal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich der Unterstützung bei 3.020 Punkten.



Die Long-Szenarien: Der Index könne weiter Stärke zeigen und steige über das Verlaufshoch vom 27. November bei 3.154 Punkten an. Dann würde eine neue Abwärtsbewegung unter das Verlaufstief bei 3.070 Punkten unwahrscheinlich werden. Der S&P 500 dürfte dann weiter hochziehen und Kurs auf den Bereich von 3.200 Punkten nehmen. (10.12.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufstief vom 03. Oktober bei 2.855 Punkten in einer steilen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 14. November sei dabei die obere Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals bei 3.098 Punkten nach oben durchbrochen worden. Fast ohne Unterbrechung sei es direkt weiter hoch gegangen und der Index habe bis zum 27. November bis 3.154 Punkte hochlaufen und damit ein neues Allzeithoch markieren können. In der Folge sei der S&P 500 aber wieder deutlich abgesackt und habe am 03. Dezember bei 3.070 Punkten ein Verlaufstief erreicht. Es sei ein weiterer Hochlauf bis zum 06. Dezember bis 3.150 Punkte gefolgt. Am Widerstandsbereich um 3.150 Punkte komme der Index aktuell nicht weiter.