Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Charttechnische Abrisskante leitet einen Korrekturimpuls beim S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ein!?! Zuvor konnten die amerikanischen Standardwerte den besten Jahresauftakt seit Ende der 1990er-Jahre feiern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die jüngste Verschnaufpause hinterlasse allerdings einige charttechnische Bremsspuren. Als solche würden die Analysten beispielsweise den Rückfall unter die Parallele (akt. bei 2.862 Punkten) zum steilen Aufwärtstrend seit Februar 2016 werten, die sie über das Hoch vom 1. März 2017 (2.401 Punkte) gezogen hätten. Noch schwerer wiege die jüngste Abwärtskurslücke, die nach der vorangegangenen Kursrally den Charakter einer klassischen "Abrisskante" bekomme. Die kurzfristig bestehenden Risiken würden auch die auf historisch höchsten Niveaus generierten Ausstiegssignale seitens des RSI und des MACD betonen.



Ein erster nennenswerter Rückzugsbereich bestehe in Form der Kombination aus der 38-Tages-Linie (akt. bei 2.736 Punkten) und dem Tief vom 11. Januar (ebenfalls 2.736 Punkte). Unterhalb dieses Niveaus wäre zudem mehr als die Hälfte der dynamischen Monatskerze vom Januar korrigiert, was aus Sicht des Candlestickcharts für ein zusätzliches Warnsignal sorgen würde. Ein schnelles Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 2.851 Punkten) "heile" indes die beschriebenen negativen Implikationen. (01.02.2018/ac/a/m)