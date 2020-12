Ausblick: Sollten nach der Vortageserholung nun Anschlusskäufe folgen, wäre mit einem erneuten Hochlauf zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne den unteren Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 3.640 Punkten weiter verteidigen und sich damit unverändert bullish präsentieren. Gelinge dann ein nachhaltiger Anstieg über den 10er EMA im Tageschart, wäre mit einer Trendfortsetzung und einem Hochlauf bis über das Verlaufshoch bei 3.726 Punkten zu rechnen. Die nächste große Anlaufmarke wäre dann bei 3.750 Punkten zu sehen. Gehe es höher, wäre mit einem Hochlauf bis zur Marke von 3.800 Punkten zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 notiere vorbörslich am frühen Dienstagmorgen wieder etwas tiefer bei 3.680 Punkten. Sollte dem Index doch kein nachhaltiger Anstieg mehr über den 10er EMA gelingen, wäre mit einem erneuten Kursrutsch bis zur Unterstützung bei etwa 3.640 Punkten zu rechnen. Darunter würde sich die Lage für den S&P 500 deutlich eintrüben, da den Bären dann im großen Bild ein Kursrutsch unter den Fibonacci-Fächer im Wochenchart gelingen würde. Die erste Anlaufmarke wäre dann der 50er EMA im Tageschart bei aktuell 3.572 Punkten. (22.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist am Vortag kräftig unter Druck geraten und im Tagestief bis auf 3.636 Punkte gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Und damit genau bis zum wichtigen Fibonacci-Fächer im Wochenchart, der aktuell bei 3.640 Punkten notiere. Solange dieser Fibonacci-Fächer verteidigt werden könne, sei im Verlauf mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Abwärtskorrekturen würden im S&P 500 in der Regel im Bereich des 10er EMA auslaufen, so auch am Vortag. Nach dem Kursrutsch im frühen Handel, habe sich der Index wieder schnell erholen und mit einer bullishen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen weißen Kerzenkörper aus dem Handel gehen können. Dazu wieder leicht über dem 10er EMA. Der Aufwärtstrend im S&P 500 sei weiterhin klar intakt.