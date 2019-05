Ausblick: Bleibe die Handelsspanne bei rund 50 Punkten, dann würde allerdings kein neues Handelssignal entstehen. Sollte der Index allerdings die Komfortzone bei 2.800 Punkten verlassen, würde zumindest ein Rückgang bis 2.760 Punkten drohen.



Die Short-Szenarien: Der Index bleibe weiterhin in Bärenhand, solange den Bullen kein Tagesschlusskurs über der 2.870 Punkte-Marke gelinge. Ein Tagesschlusskurs unter der markanten Unterstützung bei 2.800 Punkten dürfte einen Ausverkauf in Richtung 200-Tage-Linie auslösen. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verlaufe in dieser Woche bei rund 2.775 Punkten. Ein temporärer Bruch dieser Linie müsse allerdings einkalkuliert werden.



Die Long-Szenarien: Die Bullen müssten in dieser Woche einen Tagesschlusskurs über der 2.870 Punkte-Marke erzwingen, erst dann wäre der Weg wieder frei für einen Anstieg über 2.900 Punkte. Das bisherige Allzeithoch liege bei 2.954 Punkten und stelle einen Widerstand dar. (28.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Bären konnten beim S&P 500-Index ihren Vorteil, den sie zu Beginn der letzten Woche erarbeitet haben, ausspielen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch für ein nachhaltiges Verkaufssignal habe es (noch) nicht gereicht, denn die markante Unterstützungszone bei 2.800 Punkten sei nicht unterschritten worden. Das Wochentief habe bei 2.805 Punkten gelegen. Die Bären hätten jedoch weiter die Oberhand, denn die Widerstandszone bei 2.870 Punkten habe sich durch den Kursverlauf in der letzten Woche verstärkt. Am Donnerstag sei zudem ein bearishes Down-Gap entstanden. Der EMA50 drücke nun von oben auf den Index. Die aktuelle Woche dürfte recht spannend werden, denn der S&P 500-Index befinde sich in einer engen Handelsspanne und könnte daher ein neues Handelssignal generieren.