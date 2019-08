Ausblick: In dieser Woche würden sich die Blicke auf den EMA50 im Wochenchart richten. Dieser verlaufe in dieser Woche bei 2.823 Punkten. Genau dort sei der Index gestern leicht nach oben gedreht.



Die Long-Szenarien: Sehr spekulative Anleger könnten sich an dem EMA50 im Wochenchart orientieren. Sollte diese Durchschnittslinie auf Wochensicht halten, könnte sich die Rally-Bewegung weiter in Richtung 3.100 Punkte-Marke fortsetzen. Auf den Weg dorthin liege allerdings bei 2.950 Punkten eine massive Hürde im Chart. Dort würden die Käufer vermutlich im ersten Anlauf scheitern.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter der 2.975 Punkte-Marke bzw. unter 2.950 Punkten habe ein frisches Verkaufssignal aktiviert. Das Ziel bei 2.850 Punkten sei direkt zu Wochenbeginn erreicht worden. Ein Tagesschlusskurs unter 2.840 Punkten würde weiteres Abwärtspotenzial generieren. Eine wichtige Unterstützung liege allerdings bei rund 2.800 Punkten im Markt. (06.08.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der marktbreite S&P 500-Index erreichte Ende Juli die ausgegebene Zielzone zwischen 3.025 und 3.030 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das neue Allzeithoch liege nun bei 3.028 Punkten. Doch durch den massiven Ausverkauf in den letzten Handelstagen liege nun dieses Hoch bereits meilenweit entfernt. Innerhalb weniger Handelstagen sei der Index deutlich unter die 2.900 Punkte-Marke zurückgerutscht und habe am Montag sogar ein Tief bei 2.822 Punkten ausgebildet. In nicht einmal zwei Handelswochen habe der marktbreite Index vom Top über 200 Punkte verloren. Der Grund sei schnell gefunden. Der US-Präsident habe den Handelskrieg mit China neu entfacht.