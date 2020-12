Ausblick: Die Luft sei schon länger sehr dünn im S&P 500, trotz des jüngsten erneuten Kursanstiegs seit Ende Oktober. Ob auch noch ein Durchbruch über die Marke von 3.700 Punkten gelinge, bleibe abzuwarten.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sei nach dem langen Anstieg überkauft und schaffe keinen nachhaltigen Durchbruch mehr über den Widerstand bei 3.700 Punkten. Der Index pralle hier nach unten ab und steuere die vorherige Widerstandszone um 3.650 Punkte an, die mit dem Durchbruch zur Unterstützung geworden sei. Gelinge den Bären dann der nachhaltige Durchbruch unter den 10er EMA bei aktuell 3.651 Punkten, dürfte sich weitere Abwärtsdynamik entwickeln und die Unterstützung bei 3.550 Punkten angesteuert werden.



Die Long-Szenarien: Dem S&P 500 gelinge der Durchbruch über den Widerstand bei 3.700 Punkten. Dann wäre der Weg frei bis zur Marke von 3.800 Punkten. Und langfristig könnte der S&P 500 dann Kurs auf die runde Marke von 4.000 Punkten nehmen. (08.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Index S&P 500 befindet sich seit Ende Oktober mit dem Verlaufstief bei 3.233 Punkten auf dem Vormarsch, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 04. November seien dabei der 50er und 10er EMA nach oben durchbrochen und somit ein bullishes Signal generiert worden. Der 10er EMA diene seither als solide Unterstützung, an der Abwärtskorrekturen immer wieder auslaufen würden. Anfang Dezember hätten die Bullen auch den massiven Widerstandsbereich um 3.630/3.650 Punkte erobern und nachhaltig über den langfristigen Fibonacci-Fächer im Wochenchart ansteigen können. Aktuell lauere der Index etwas unter der Marke von 3.700 Punkten und sei stark überhitzt. Der Fear & Greed-Index von CNN Money zeige aktuell einen Stand von 88 Punkten an und notiere im Bereich Extreme Greed, warne also vor der Gier der Investoren.