Ausblick: Die Aufwärtsdynamik der Vortage habe sich auch am Montag weiter fortgesetzt. Der S&P 500 sei bei 4.486 Punkten aus dem Handel gegangen und könnte vor einem weiteren Hochlauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart stehen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich über dem 10er EMA im Tageschart halten und damit weitere Stärke demonstrieren. Zusätzlichen Auftrieb könnte der S&P 500 dabei mit einer bullishen Überschneidung des 10er EMA über den 50er EMA im Tageschart erhalten, die aktuell kurz bevorstehe. Die nächste Anlaufmarke wäre der Bereich von 4.500 Punkten. Darüber wäre mit einem Hochlauf zum Allzeithoch bei 4.545 Punkten zu rechnen. Gehe es noch weiter höher, könnte die untere Begrenzung des Trendkanals bei 4.580 Punkten folgen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 pralle an der Marke von 4.500 Punkten wieder nach unten ab und steuere den 10er und 50er EMA an. Darunter wäre mit einem Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 4.300 Punkten zu rechnen. Gehe es weiter tiefer, könnte der 200er EMA im Tageschart bei aktuell 4.162 Punkten die nächste Anlaufmarke der Bären sein. (19.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist seit dem Verlaufshoch bei 4.545 Punkten am 2. September unter Druck geraten und an der oberen Begrenzung des langfristigen Trendkanals im Wochenchart nach unten abgeprallt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Tageschart sei dabei zunächst der 10er EMA nach unten durchbrochen und damit ein Schwächesignal generiert worden. In der Folge sei der S&P 500 an die untere Trendkanalbegrenzung und den 50er EMA gesackt, sei hier aber ebenfalls nach unten durchgebrochen. In den Vorwochen habe der S&P 500 dann im Bereich von 4.300 Punkten einen Boden bilden und von hier wieder ansteigen können. Dabei sei im zweiten Anlauf der 50er EMA in den Vortagen erobert und damit ein weiteres Stärkesignal generiert worden.