Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf die US-Indices erholen sich am Montag etwas, nachdem der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) in der Vorwoche seine Verlustserie für eine siebte Woche in Folge ausgebaut hat, so die Experten von XTB.Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) steige am Montag und teste das Hoch der Vorwoche, das am Donnerstagabend bei 1,0607 erreicht worden sei. Wichtiger sei der Widerstand bei 1,0642 - das Hoch vom 5. Mai, mit dem der jüngste Abwärtsimpuls begonnen habe. Eine Fortsetzung des Abwärtstrends sei am wahrscheinlichsten, während ein Tagesschlusskurs darüber eine Trendumkehr signalisieren könnte. In der Vorwoche habe das Paar seinen sechswöchigen Rückgang unterbrochen und die Woche mit einem Plus von mehr als 200 Pips geschlossen. Der kurzfristige Chart zeige, dass der Kurs seit einigen Stunden an der 1,06er Marke zu kämpfen habe. Im Stundenchart habe es bisher lediglich für drei Fehlausbrüche gereicht.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei am Montag fester in den Handel gestartet und habe den Abstand zu dem Widerstand bei 14.318 Punkten verringert. In der Vorwoche habe es bereits einen Annäherungsversuch gegeben. Solange die Hürde nicht per Tagesschlusskurs überwunden werde, sei eine weitere Verkaufswelle am wahrscheinlichsten. Das Tief der Vorwoche, das am Donnerstag bei 13.671 Punkten erreicht worden sei, könnte den Verkäufern als nächstes Kursziel dienen. Im Stundenchart sei die kurzfristige Struktur bullisch - dies könnte sich ändern, wenn der deutsche Leitindex unter das lokale Tief bei 14.074 Punkten rutsche. Händler sollten auch das offene Aufwärtsgap berücksichtigen. (23.05.2022/ac/a/m)