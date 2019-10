Ausblick: Der S&P 500 sei mit dem Kursrutsch der Vorwoche stark angeschlagen. Zwar könnten sich die Bullen aktuell nochmal aufraffen, allerdings könnte ihnen bald die Kraft ausgehen und die Bären das Ruder wieder in die Hand nehmen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 bilde nun im Bereich von 2.950 Punkten sein Verlaufshoch und schaffe es nicht mehr den 50er EMA nachhaltig nach oben zu erobern. In der Folge drehe der Index wieder nach unten ab und nehme wieder Kurs auf 2.900 Punkte. Dies signalisiere auch noch das offene Gap bei 2.911 Punkten, welches wieder geschlossen werden sollte. Unter 2.900 Punkte dürfte das Verlaufstief vom Donnerstag bei 2.855 Punkten angelaufen und dem Abwärtstrend folgend auch unterschritten werden.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne den 50er EMA bei 2.950 Punkten erobern und setze damit ein erstes Stärkesignal. Könne sich der Index dann über 2.950 Punkte halten, wäre ein weiterer Hochlauf bis 2.980 und 3.000 Punkte zu erwarten. Doch solange die Bullen nicht den Widerstandsbereich um 3.000/3.030 Punkte herausnehmen könnten, bleibe jeder weitere Raumgewinn äußerst wackelig. (08.10.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist in der Vorwoche mit der Rückeroberung der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 Punkten gescheitert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Verlaufshoch sei am 26. September bei 2.993,55 Punkten markiert worden. In der Folge sei der marktbreite US-Index kräftig abgesackt und auch unter die Marke von 2.900 Punkten gefallen. Das bisherige Verlaufstief dieser Abwärtsbewegung sei am 03. Oktober bei 2.855,80 Punkten notiert worden. In der Folge hätten die Bullen eine Gegenbewegung gestartet, die bisher am 50er EMA im Bereich von 2.950 Punkten habe gestoppt werden können. Folge der S&P 500 weiterhin dem bestehenden Abwärtstrend, dürfte die Aufwärtskorrektur bald auslaufen und der Index vor wieder fallenden Kursen stehen.