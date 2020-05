Börsenplätze S IMMO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

16,34 EUR -1,09% (13.05.2020, 22:26)



Wiener Börse-Aktiekurs S IMMO-Aktie:

16,40 EUR -0,61% (12.05.2020, 17:35)



ISIN S IMMO-Aktie:

AT0000652250



WKN S IMMO-Aktie:

902388



Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:

T1L



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (13.05.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI).Das Unternehmen habe am Montag vorläufige Zahlen zum 1. Quartal 2020 vorgelegt. Auf operativer Ebene hätten sich erfreuliche Steigerungen bei den Gesamterlösen, dem Bruttoergebnis und dem operativen Gewinn auf EBITDA-Basis im Rahmen von 5 bis 8% ergeben. Der Bestand an liquiden Mitteln liege mit über 230 Mio. Euro sogar doppelt so hoch wie im Dezember (112 Mio. Euro).Auf der Bewertungsseite habe das Unternehmen eine vorsichtigere Herangehensweise gewählt und sei damit einigen Marktexperten gefolgt, die einen Anstieg der Prime Yields in einigen wichtigen Märkten, vor allen in CEE, zum gegenwärtigen Zeitpunkt vermuten würden. Es ergebe sich daraus einen negatives Bewertungsergebnis im 1. Quartal von über 30 Mio. Euro. Scharff halte für das Auftaktquartal ein Nettoergebnis nach Minderheiten von rund -18 Mio. Euro bis -24 Mio. Euro für das wahrscheinlichste Szenario. Der Bericht zum 1. Quartal werde in exakt zwei Wochen am 26. Mai veröffentlicht.Scharff sehe die negative Prognosen von EU-Kommission und namhaften Volkswirten zu einem Rückgang der Wirtschaft im EU-Raum in einer Größenordnung von meist -7 bis -8%, allerdings würden auch die meisten Prognosen von einer Recovery von +5 bis +6% in 2021 ausgehen. Scharff sehe auch die generell stark eingeschränkten Trading-Aktivitäten in den letzten Wochen, die eine Bewertung erschweren und einen Anstieg der Yields vermuten lassen würden. Andererseits konstatiere Scharff auch immense und in dieser Form einmalige Anstrengungen der nationalen Regierungen und vor allem der Notenbanken, die Konjunktur durch eine Ausweitung der Geldmenge und eine Reihe von fiskalischen und geldpolitischen Fördermassnahmen zu stützen und zu stimulieren. Das sollte auch die Nachfrage nach Immobilien aus dem Residential und Office Bereich in Top-Locations in hochwertiger Qualität mit sehr geringen Leerständen unter 5% und langfristigen Mietverträgen mit zahlreichen solventen Mietern befördern, weil hier ein regelmässiger Cash Flow für den Investor gegeben sei.Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein "buy"-Rating für die S IMMO-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 20 Euro. (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link