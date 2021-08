Börsenplätze S IMMO-Aktie:



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (30.08.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI).Das Unternehmen habe am Freitag den Bericht zum 1. Halbjahr 2021 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Auf operativer Ebene hätten sich trotz der durch die Pandemie weiter herausfordernden Situation erfreuliche Steigerungen bei den Mieteinnahmen von mehr 5% auf knapp 64 Mio. Euro ergeben. Der FFO I habe sogar um beachtliche 47% zugelegt, von 17,4 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 25,6 Mio. Euro. Die Portfolio Size habe in den ersten 6 Monaten um 9,4% auf über 2,7 Mrd. Euro zulegen können, dabei sei die Belegung sehr stabil bei über 93% geblieben.Auf der Bewertungsseite habe das Unternehmen einen Anstieg von 10 Mio. Euro im Vorjahr auf nunmehr über 131 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2021 verzeichnen können, der neben dem guten operativen Bild dazu geführt habe, dass sich das EBIT von 42 Mio. Euro auf mehr als 166 Mio. Euro vervierfacht habe.Der S IMMO Aktienkurs habe bisher um fast 20% in diesem Jahr zulegen können und Scharff denke, dass sich der positive Trend im weiteren Jahresverlauf fortsetzen werde, auch wenn die Immofinanz ihre (viel zu niedrige) Übernahmeofferte im Juni nach der Entscheidung der ausserordentlichen S IMMO Hauptversammlung gegen eine Aufhebung des Höchststimmrechts zurückgezogen habe. Das Unternehmen verfüge über eine starke Bilanz und ausreichende liquide Mittel, um das Wachstum der letzten Jahre fortzusetzen. Nach dem jüngsten Verkauf des 6% Aktienpakets an CA Immo kämen weitere Erlöse von vorsteuerlich rund 230 Mio. Euro hinzu.Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die S IMMO-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 26 Euro. (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link