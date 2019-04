Xetra-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (04.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) und erhöht das Kursziel 21 auf 21,50 Euro.Am Mittwoch habe das Unternehmen seinen Geschäftsbericht 2018 vorgelegt, nachdem man bereits am 14. März eine Mitteilung zum vorläufigen Ergebnis für 2018 mit einem Rekordgewinn veröffentlicht habe und bereits Ende Januar ein sehr hohes Bewertungsergebnis angekündigt worden sei. Die Steigerung des Nettogewinns nach Minderheiten um 57% auf 204 Mio. Euro sei unter anderem ermöglicht worden durch ein sehr positives Bild bei den Mieteinnahmen. Gerade mit Blick auf das 4. Quartal 2018 sei ein signifikanter Anstieg der Mieteinnahmen um 7% von 26,0 Mio. Euro auf 27,8 Mio. Euro gelungen. Dies sei eine gute Basis für 2019, zumal die jüngsten Fertigstellungen im Bürobereich wie The Mark in Bukarest und die Leuchtenfabrik in Berlin die Mieteinnahmen noch weiter beflügeln würden. Auch das jüngst fertig gestellte Einsteinova Bürogebäude in Bratislava sei hier zu nennen, auch wenn diese Ergebnisbeiträge aufgrund des Joint Ventures im Finanzergebnis gezeigt würden. Neben den Fertigstellungen habe auch das Bestandsportfolio mit einem Anstieg der Like-for-Like Mieterlöse um 4,9% zu überzeugen gewusst. Dazu gekommen sei ein gutes Hotelgeschäft. Der gross operating profit aus dem Hotelgeschäft sei um 72% von knapp 10 Mio. Euro auf knapp 17 Mio. Euro gestiegen. Insgesamt sei der FFO I um satte 43% auf über 61 Mio. Euro gestiegen und erlaube eine deutliche Anhebung der Dividende von 40 Cent auf 70 Cent, was einer Payout Ratio von klar über 70% und einer aktuellen Dividendenrendite von sehr auskömmlichen 3,8% entspreche.Nachdem Scharff bereits Anfang Februar und Mitte März das Kursziel für die S IMMO jeweils erhöht habe, tue er dies nach Vorlage des Geschäftsberichts erneut, und zwar von 21 Euro auf 21,50 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze S IMMO-Aktie: